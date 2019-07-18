Семак опроверг слухи о замене Лунёва в «Зените»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, согласно которой клуб хочет найти замену основному голкиперу команды Андрею Лунёву.
Семак опроверг слухи о замене Лунёва в «Зените»
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«Над сменой первого номера не думаем. Все ошибаются. Три примера ошибок Лунёва есть. Больше ошибок особых по игре Андрея не вспомним», — цитирует Семака РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент Лунёв является номером один в «Зените», а дальше уже всё будет зависеть от выступлений самого вратаря и его конкурентов.

В СМИ сообщалось, что «Зенит» включился в борьбу за голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме, на которого также претендует московский «Спартак». Однако президент футбольного клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что «Зенит» планировал купить вратаря, хотя имя Гилерме не называлось.

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