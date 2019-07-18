Семак опроверг слухи о замене Лунёва в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, согласно которой клуб хочет найти замену основному голкиперу команды Андрею Лунёву.

«Над сменой первого номера не думаем. Все ошибаются. Три примера ошибок Лунёва есть. Больше ошибок особых по игре Андрея не вспомним», — цитирует Семака РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент Лунёв является номером один в «Зените», а дальше уже всё будет зависеть от выступлений самого вратаря и его конкурентов.

В СМИ сообщалось, что «Зенит» включился в борьбу за голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме, на которого также претендует московский «Спартак». Однако президент футбольного клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что «Зенит» планировал купить вратаря, хотя имя Гилерме не называлось.