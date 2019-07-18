Семак опроверг слухи о замене Лунёва в «Зените»
- @zenit_spb
«Над сменой первого номера не думаем. Все ошибаются. Три примера ошибок Лунёва есть. Больше ошибок особых по игре Андрея не вспомним», — цитирует Семака РИА Новости.
Он подчеркнул, что на данный момент Лунёв является номером один в «Зените», а дальше уже всё будет зависеть от выступлений самого вратаря и его конкурентов.
В СМИ сообщалось, что «Зенит» включился в борьбу за голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме, на которого также претендует московский «Спартак». Однако президент футбольного клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что «Зенит» планировал купить вратаря, хотя имя Гилерме не называлось.