Селюк предположил, почему «Спартак» не заинтересовался Каборе
- РИА Новости
«Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность», — заявил Селюк в разговоре с RT.
Экс-футболист «Краснодара» Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».
Ранее Селюк положительно оценил трансфер Каборе в «Динамо».