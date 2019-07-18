Селюк предположил, почему «Спартак» не заинтересовался Каборе

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Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, почему московский «Спартак» отказался от борьбы за полузащитника Шарля Каборе.
Селюк предположил, почему «Спартак» не заинтересовался Каборе
  • РИА Новости

«Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность», — заявил Селюк в разговоре с RT.

Экс-футболист «Краснодара» Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

Ранее Селюк положительно оценил трансфер Каборе в «Динамо».

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