Селюк предположил, почему «Спартак» не заинтересовался Каборе

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, почему московский «Спартак» отказался от борьбы за полузащитника Шарля Каборе.

«Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность», — заявил Селюк в разговоре с RT.

Экс-футболист «Краснодара» Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

Ранее Селюк положительно оценил трансфер Каборе в «Динамо».