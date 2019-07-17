Фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ

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Матч первого тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки болельщика напасть на главного судью встречи.
Фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ
  • ©pixabay.com

Как сообщает «Чемпионат», инцидент произошёл во втором тайме при счёте 6:2 в пользу «Арарата». Когда главный арбитр назначил пенальти в ворота «Сатурна», на поле выбежал фанат, ударил мячом в сторону судьи и направился к нему.

Стюарды вмешались в происходящее и не дали болельщику добраться до арбитра. 

Встреча завершилась победой «Арарата» со счётом 8:2. «Сатурн» завершал матч ввосьмером.

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