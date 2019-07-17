«Сочи» намерен побороться за первое место в РПЛ
- @pfcsochi
«Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку. Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся, но есть высокая цель — это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной», — приводит слова Точилина ТАСС.
«Сочи», основанный в июне 2018 года, после первого же года в ФНЛ пробился в РПЛ. В первом матче в высшем дивизионе чемпионата России «Сочи» уступил московскому «Спартаку» со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что «Сочи» согласовал контракт с экс-футболистом сборной России.