Австралиец Юэн выиграл 11-й этап «Тур де Франс»

Австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на 11-м этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».

Юэн преодолел 167 км дистанции за 3 часа 51 минуту 26 секунд. Для 25-летнего австралийца это первая в карьере победа на «Тур де Франс».

Вторым финишную черту пересёк голландец Дилан Груневеген из Jumbo-Visma. Тройку замкнул итальянец Элиа Вивиани из Deceuninck — Quick-Step.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 78-м месте.

По итогам 11 гонок лидером генеральной классификации стал представитель Deceuninck — Quick-Step Жулиан Алафилипп — 47 часов 18 минут 41 секунда. На втором месте с отставанием в 1 минуту 12 секунд располагается гонщик Team Ineos Герайнт Томас. Тройку замыкает его партнёр по команде Эган Берналь.

Закарин с отставанием в 40 минут 37 секунд — 61-й.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен готов финансировать команду Katusha-Alpecin из своих средств.