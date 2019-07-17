Шестилетний россиянин установил два мировых рекорда по отжиманиям

Шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт установил два мировых рекорда по отжиманиям.

Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Куриев побил мировой рекорд по количеству отжиманий от пола за два часа среди мальчиков шести лет, сделав 4183 повторения. Также он сделал наибольшее количество отжиманий от пола за один подход среди шестилетних мальчиков с результатом в 4618 повторений.

«Объявляю рекорд официальной зафиксированным», — заявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Ранее шестилетний россиянин установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях.