Шестилетний россиянин установил два мировых рекорда по отжиманиям

Короткая ссылка
Шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт установил два мировых рекорда по отжиманиям.
Шестилетний россиянин установил два мировых рекорда по отжиманиям
  • РИА Новости

Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Куриев побил мировой рекорд по количеству отжиманий от пола за два часа среди мальчиков шести лет, сделав 4183 повторения. Также он сделал наибольшее количество отжиманий от пола за один подход среди шестилетних мальчиков с результатом в 4618 повторений.

«Объявляю рекорд официальной зафиксированным», — заявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Ранее шестилетний россиянин установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить