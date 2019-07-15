РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Короткая ссылка
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
  • © pixabay.com

«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Отмечается, что эта система включает в себя допустимый диапазон времени начала игр, которые будут стартовать не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени. Также для показа всех матчей в прямом эфире нужен интервал между началом встреч в два с половиной часа. Помимо этого необходима возможность переноса из-за температуры воздуха и участия некоторых команд в еврокубках.

«Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи», — написано в заявлении.

До этого многие болельщики «Ростова» возмущались тем, что матч первого тура с «Оренбургом» начинался в 21:30.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется футболистом «Ростова» Гацканом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить