РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.

«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Отмечается, что эта система включает в себя допустимый диапазон времени начала игр, которые будут стартовать не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени. Также для показа всех матчей в прямом эфире нужен интервал между началом встреч в два с половиной часа. Помимо этого необходима возможность переноса из-за температуры воздуха и участия некоторых команд в еврокубках.

«Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи», — написано в заявлении.

До этого многие болельщики «Ростова» возмущались тем, что матч первого тура с «Оренбургом» начинался в 21:30.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется футболистом «Ростова» Гацканом.