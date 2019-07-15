Россияне возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ

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По мнению официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является лучшим среди коллег на своей позиции, а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — вторым.

Согласно рейтингу вратарей, составленному официальным сайтом НХЛ, россиянин Сергей Бобровский является лучшим голкипером лиги. Второе место занимает Андрей Василевский, получивший в прошлом сезоне приз «Везина Трофи», который вручается лучшему стражу ворот лиги. На третьей строчке — Бен Бишоп из «Даллас Старз».

За последние шесть лет россияне трижды назывались лучшими вратарями лиги. Два раза «Везина Трофи» доставался Бобровскому, ещё один раз лучшим был назван Василевский.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с основным голкипером Биннингтоном.

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