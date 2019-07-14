Главный тренер «Сочи» рассказал о ходе переговоров с Нобоа

Короткая ссылка
Наставник ФК «Сочи» Александр Точилин подтвердил факт переговоров с полузащитником Кристианом Нобоа.
Главный тренер «Сочи» рассказал о ходе переговоров с Нобоа
  • РИА Новости

«Нобоа — великолепный игрок, который способен добавить нашей полузащите креатива и мобильности. Я не в курсе, подписал он контракт или пока всё на уровне устных договорённостей. Знаю, бланк соглашения ему выслали, дальше к делу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет все бумаги, руководство сразу объявит о переходе», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

В настоящее время 34-летний эквадорский футболист Кристиан Нобоа защищает цвета санкт-петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Нобоа перейдёт в «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить