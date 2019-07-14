Главный тренер «Сочи» рассказал о ходе переговоров с Нобоа

Наставник ФК «Сочи» Александр Точилин подтвердил факт переговоров с полузащитником Кристианом Нобоа.

«Нобоа — великолепный игрок, который способен добавить нашей полузащите креатива и мобильности. Я не в курсе, подписал он контракт или пока всё на уровне устных договорённостей. Знаю, бланк соглашения ему выслали, дальше к делу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет все бумаги, руководство сразу объявит о переходе», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

В настоящее время 34-летний эквадорский футболист Кристиан Нобоа защищает цвета санкт-петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Нобоа перейдёт в «Сочи».