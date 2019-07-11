Масвидаль заявил о желании провести бой с Макгрегором

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Хочу боя с Конором Макгрегором, хочу сломать ему лицо. Думаю, что это будут лёгкие деньги для меня. Эти денежные знаки нарисованы у него на лице. Если говорить прямо, я не вижу ситуации, в которой он сможет меня победить. Макгрегор сдавался в ходе боёв, делал это уже не раз. Чувствую, что сломаю его и это будет лёгкий поединок», — цитирует Масвидаля MMA Fighting.

Напомним: в прошлой встрече Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена на пятой секунде поединка, установив рекорд UFC по самому быстрому нокауту в истории промоушена.

Ранее сообщалось, что российский боец Аскаров подписал контракт с UFC.