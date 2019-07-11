Тёнс стал победителем шестого этапа «Тур де Франс»

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Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, представляющий команду Bahrain Meridа, стал победителем шестого этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс».
Тёнс стал победителем шестого этапа «Тур де Франс»
  • Reuters

Тёнс преодолел дистанцию шестого этапа, которая составила 160,5 км за 4:29:03. Вторым стал итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo (+11 секунд). Третьим финишировал бельгиец Ксандро Мёрисс из Wanty — Gobert (+1 минута 5 секунд).

Итальянец Чикконе возглавил генеральную классификацию гонки, сместив предыдущего лидера, Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck-Quick Step. Третьим идёт Дилан Тёнс.

Ранее сообщалось, что словацкий велогонщик Саган победил на пятом этапе «Тур де Франс».

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