Тёнс стал победителем шестого этапа «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, представляющий команду Bahrain Meridа, стал победителем шестого этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Тёнс преодолел дистанцию шестого этапа, которая составила 160,5 км за 4:29:03. Вторым стал итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo (+11 секунд). Третьим финишировал бельгиец Ксандро Мёрисс из Wanty — Gobert (+1 минута 5 секунд).

Итальянец Чикконе возглавил генеральную классификацию гонки, сместив предыдущего лидера, Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck-Quick Step. Третьим идёт Дилан Тёнс.

Ранее сообщалось, что словацкий велогонщик Саган победил на пятом этапе «Тур де Франс».