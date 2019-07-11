Врач сборной Бразилии заявил о готовности Неймара вернуться к тренировкам

Врач национальной команды Бразилии по футболу Родриго Ласмар заявил, что срок восстановления Неймара уже прошёл и игрок смог бы вернуться к работе с мячом, если бы находился в расположении команды.

«Установленный период восстановления после травмы составил четыре недели. Следовательно, время, прошедшее с момента получения им повреждения, уже превысило минимальный срок, отведённый на восстановление. Если бы он находился в расположении клуба, то мог бы начать работать с мячом», — цитирует Ласмара UOL.

Неймар получил травму в товарищеском матче накануне старта Кубка Америки, из-за чего не принял участия в победном для сборной Бразилии турнире.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Неймара из ПСЖ.