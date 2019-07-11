Врач сборной Бразилии заявил о готовности Неймара вернуться к тренировкам

Короткая ссылка
Врач национальной команды Бразилии по футболу Родриго Ласмар заявил, что срок восстановления Неймара уже прошёл и игрок смог бы вернуться к работе с мячом, если бы находился в расположении команды.
Врач сборной Бразилии заявил о готовности Неймара вернуться к тренировкам
  • Reuters

«Установленный период восстановления после травмы составил четыре недели. Следовательно, время, прошедшее с момента получения им повреждения, уже превысило минимальный срок, отведённый на восстановление. Если бы он находился в расположении клуба, то мог бы начать работать с мячом», — цитирует Ласмара UOL.

Неймар получил травму в товарищеском матче накануне старта Кубка Америки, из-за чего не принял участия в победном для сборной Бразилии турнире.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Неймара из ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить