Кононов объяснил назначение Джикии капитаном «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему решил назначить капитаном команды защитника Георгия Джикию.

«Этот выбор созрел для меня давно, я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны, как они тренируются, общаются, как реагируют на выигрыши и проигрыши, как сплачивают коллектив. Здесь выбор был очевиден», — сказал Кононов в интервью на официальном YouTube-канале красно-белых.

Он также заявил, что не стал проводить голосование среди игроков из-за напряжённости со стороны прессы.

С 2013 по 2019 год капитаном команды был Денис Глушаков, который покинул клуб этим летом из-за конфликта с болельщиками.

Джикия перешёл в «Спартак» в декабре 2016 года. В его активе 68 матчей за красно-белых, в которых он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Вице-капитаном москвичей был назначен хавбек Роман Зобнин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.