КХЛ опубликовала полный календарь нового сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала полный календарь сезона-2019/20.
КХЛ опубликовала полный календарь нового сезона
  • © pixabay.com

Календарь можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября и завершится 27 февраля. Плей-офф должен стартовать 1 марта, а седьмой матч финала Кубка Гагарина, если он потребуется, намечен на 30 марта.

Всего будет проведено 744 матча. Каждая из 24 команд сыграет по 62 встречи в регулярном сезоне. 

По два раза все клубы встретятся между собой (46 матчей), по десять — с командами своего дивизиона и по шесть — с командами соседнего дивизиона своей конференции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом».

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