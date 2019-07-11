КХЛ опубликовала полный календарь нового сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала полный календарь сезона-2019/20.

Календарь можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября и завершится 27 февраля. Плей-офф должен стартовать 1 марта, а седьмой матч финала Кубка Гагарина, если он потребуется, намечен на 30 марта.

Всего будет проведено 744 матча. Каждая из 24 команд сыграет по 62 встречи в регулярном сезоне.

По два раза все клубы встретятся между собой (46 матчей), по десять — с командами своего дивизиона и по шесть — с командами соседнего дивизиона своей конференции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом».