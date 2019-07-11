Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по версии ESPN.
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN
  • globallookpress.com
  • © Xin Yuewei/imago-images

Об этом было объявлено на церемонии награждения главных спортсменов года по версии издания.

В минувшем сезоне Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», выиграв «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона. Также форвард вместе с сине-гранатовыми дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Со сборной Аргентины Месси занял третье место на Кубке Америки.

Ранее шведский полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.

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