Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по версии ESPN.

Об этом было объявлено на церемонии награждения главных спортсменов года по версии издания.

В минувшем сезоне Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», выиграв «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона. Также форвард вместе с сине-гранатовыми дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Со сборной Аргентины Месси занял третье место на Кубке Америки.

Ранее шведский полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.