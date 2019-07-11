Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN
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Об этом было объявлено на церемонии награждения главных спортсменов года по версии издания.
В минувшем сезоне Месси стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», выиграв «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона. Также форвард вместе с сине-гранатовыми дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
Со сборной Аргентины Месси занял третье место на Кубке Америки.
Ранее шведский полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.