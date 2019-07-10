«Спартак» объявил о переходе футболиста «Вольфсбурга» Баду
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Баду находился на просмотре в «Спартаке» на сборе в Австрии, где сыграл в контрольном матче с венгерским «Дьёри ЭТО».
В минувшем сезоне 22-летний хавбек сыграл 11 матчей за «Вольфсбург-2», забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает Баду в €75 тыс.
В активе игрока также семь матчей за молодёжную сборную Германии.
Ранее агент футболиста Гастона Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака».