«Спартак» объявил о переходе футболиста «Вольфсбурга» Баду

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Московский футбольный клуб «Спартак» приобрёл полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
«Спартак» объявил о переходе футболиста «Вольфсбурга» Баду
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Баду находился на просмотре в «Спартаке» на сборе в Австрии, где сыграл в контрольном матче с венгерским «Дьёри ЭТО».

В минувшем сезоне 22-летний хавбек сыграл 11 матчей за «Вольфсбург-2», забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает Баду в €75 тыс.

В активе игрока также семь матчей за молодёжную сборную Германии.

Ранее агент футболиста Гастона Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака».

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