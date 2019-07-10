«Спартак» объявил о переходе футболиста «Вольфсбурга» Баду

Московский футбольный клуб «Спартак» приобрёл полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Баду находился на просмотре в «Спартаке» на сборе в Австрии, где сыграл в контрольном матче с венгерским «Дьёри ЭТО».

В минувшем сезоне 22-летний хавбек сыграл 11 матчей за «Вольфсбург-2», забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает Баду в €75 тыс.

В активе игрока также семь матчей за молодёжную сборную Германии.

Ранее агент футболиста Гастона Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака».