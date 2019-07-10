В «Сампдории» заявили, что готовы отпустить Рамиреса в «Спартак» в случае хорошего предложения

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Вице-президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе к уругвайскому полузащитнику команды Гастону Рамиресу со стороны московского «Спартака».
В «Сампдории» заявили, что готовы отпустить Рамиреса в «Спартак» в случае хорошего предложения
  • ©Massimo Paolone/Lapresse
  • globallookpress.com

«Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем», — цитирует Ромеи Sport24.

Тем не менее он подчеркнул, что клуб ещё не получал официальных запросов от красно-белых. По его словам, об интересе «Спартака» он прочитал в российской прессе.

В минувшем сезоне Рамирес сыграл 27 матчей в итальянской Серии А, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая.

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