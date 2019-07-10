Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады — 2019
Мужская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Австралии в матче 1/4 финала летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 13:7 в пользу россиян.
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Матчи 1/2 финала пройдут 11 июля.
Ранее сообщалось, что российские баскетболистки заняли пятое место на Универсиаде-2019.
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