Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады — 2019

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Мужская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Австралии в матче 1/4 финала летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.
Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады — 2019
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 13:7 в пользу россиян.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Матчи 1/2 финала пройдут 11 июля.

Ранее сообщалось, что российские баскетболистки заняли пятое место на Универсиаде-2019.

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