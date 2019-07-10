Носкова и Щербатых завоевали бронзу в настольном теннисе на Универсиаде-2019
Россиянки Яна Носкова и Валерия Щербатых заняли третье место в турнире по настольному теннису в парном разряде на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
- © Пресс-служба ФНТР
В полуфинале соревнований российский дуэт проиграл представительницам Китая Фань Сыци и Ван Иди со счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады.
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