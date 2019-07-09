Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона

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Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Каролину Мухову из Чехии в матче 1/4 финала Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона
  • ©Juergen Hasenkopf
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу украинки.

За выход в финал Свитолина поборется с румынкой Симоной Халеп, которая обыграла китайскую теннисистку Чжан Шуай.

Ранее Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона.

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