Велогонщик Закарин высказался о ситуации вокруг будущего команды Katusha-Alpecin

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал информацию СМИ о сложившейся вокруг швейцарского коллектива ситуации.

«Да, по будущему команды есть вопросы, но в течение восьми дней точно будет информация. По поводу моего контракта до 1 августа я не имею права что-то говорить», — приводит слова Закарина ТАСС.

8 июля появилась информация, что в команде возникли сложности из-за намерения генерального спонсора Alpecin завершить сотрудничество с командой, из-за чего под вопросом остаются контракты с ведущими гонщиками.

Ранее сообщалось, что Жулиан Алафилипп победил на третьем этапе «Тур де Франс».