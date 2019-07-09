Велогонщик Закарин высказался о ситуации вокруг будущего команды Katusha-Alpecin

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Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал информацию СМИ о сложившейся вокруг швейцарского коллектива ситуации.
Велогонщик Закарин высказался о ситуации вокруг будущего команды Katusha-Alpecin
  • Reuters

«Да, по будущему команды есть вопросы, но в течение восьми дней точно будет информация. По поводу моего контракта до 1 августа я не имею права что-то говорить», — приводит слова Закарина ТАСС.

8 июля появилась информация, что в команде возникли сложности из-за намерения генерального спонсора Alpecin завершить сотрудничество с командой, из-за чего под вопросом остаются контракты с ведущими гонщиками.

Ранее сообщалось, что Жулиан Алафилипп победил на третьем этапе «Тур де Франс».

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