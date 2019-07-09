Федерер установил рекорд турниров серии Большого шлема на Уимблдоне-2019

Короткая ссылка
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном турнире серии Большого шлема.
Федерер установил рекорд турниров серии Большого шлема на Уимблдоне-2019
  • Reuters

Для 37-летнего Федерера победа в матче 1/8 финала Уимблдона-2019 над Маттео Берреттини стала 99-й за историю его выступлений на турнире.

По данному показателю он опередил американца Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на US Open.

Федерер также занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович одержал победу над Уго Умбером и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить