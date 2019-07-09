Федерер установил рекорд турниров серии Большого шлема на Уимблдоне-2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном турнире серии Большого шлема.

Для 37-летнего Федерера победа в матче 1/8 финала Уимблдона-2019 над Маттео Берреттини стала 99-й за историю его выступлений на турнире.

По данному показателю он опередил американца Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на US Open.

Федерер также занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович одержал победу над Уго Умбером и вышел в четвертьфинал Уимблдона.