Тунис обыграла Гану и вышел в четвертьфинале КАН-2019

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Сборная Туниса по футболу одержала победу над национальной командой Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2019 года.
Тунис обыграла Гану и вышел в четвертьфинале КАН-2019
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Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (5:4) в пользу тунисцев.

В основное время матча за Тунис на 73 минуте забил Таа Хенисси. На 92-й минуте автором автогола стал Рами Бедуи.

В серии послематчевых пенальти промах допустил ганец Калеб Экубан, а решающий удар за Тунис исполнил Фержани Сасси.

В четвертьфинале КАН-2019 Тунис сыграет с дебютантом турнира — сборной Мадааскара.

Ранее сообщалось, что сборная Кот-д'Ивуара победила команду Мали и вышла в четвертьфинал КАН.

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