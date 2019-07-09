Тунис обыграла Гану и вышел в четвертьфинале КАН-2019
- © @CAF_Online
Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (5:4) в пользу тунисцев.
В основное время матча за Тунис на 73 минуте забил Таа Хенисси. На 92-й минуте автором автогола стал Рами Бедуи.
В серии послематчевых пенальти промах допустил ганец Калеб Экубан, а решающий удар за Тунис исполнил Фержани Сасси.
В четвертьфинале КАН-2019 Тунис сыграет с дебютантом турнира — сборной Мадааскара.
Ранее сообщалось, что сборная Кот-д'Ивуара победила команду Мали и вышла в четвертьфинал КАН.