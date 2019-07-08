Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в 1/4 финала Универсиады
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Основное время матча закончилось со счётом 1:1, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С 11-метровой отметки точнее были футболистки сборной России — 4:1.
В основное время матча голы забивали Яна Хорошева и Хан Чхэ Лин. На 69-й минуте с поля за вторую жёлтую карточку была удалена Юлия Анисимова.
В полуфинале соперником россиянок станет победитель матча Канада — Япония.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным медалистом Универсиады.