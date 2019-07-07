Велокоманда Jumbo-Visma победила на втором этапе «Тур де Франс»

Голландская команда Jumbo-Visma одержала победу на втором этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».

Представители голландского коллектива преодолели 27,6 км дистанции командной гонки с раздельным стартом за 28 минут 57 секунд.

Второе место заняла команда INEOS. Тройку замкнули представители бельгийской Deceuninck-Quick Step.

По итогам двух этапов лидерство в генеральной классификации сохранил голландец Мике Тёниссен из Jumbo-Visma. Второе и третье места занимают его партнёры по команде бельгиец Ваут ван Арт и голландец Стивен Крейсвик.

Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin — 21-й.

Ранее сообщалось, что Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс».