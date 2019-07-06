Мужская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею на Универсиаде

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Южной Кореей во втором матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:18). В следующем туре национальная команда сыграет с Китаем. Матч состоится 7 июля. Ранее дзюдоистка Дарья Бобрикова завоевала бронзу на летней Универсиаде.