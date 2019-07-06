Сборная России по водному поло разгромила Южную Корею на Универсиаде

Мужская сборная России по водному поло одержала крупную победу над Южной Кореей в третьем матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 31:3. Таким образом, после трёх туров национальная команда набрала шесть очков. В следующем матче россияне сыграют с США. Ранее российский гимнаст Иван Стретович стал вторым в многоборье на летней Универсиаде.