Сборная России по водному поло разгромила Южную Корею на Универсиаде
Мужская сборная России по водному поло одержала крупную победу над Южной Кореей в третьем матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 31:3.
Таким образом, после трёх туров национальная команда набрала шесть очков.
В следующем матче россияне сыграют с США.
Ранее российский гимнаст Иван Стретович стал вторым в многоборье на летней Универсиаде.
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