Футболист Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти обратился к болельщикам московского «Спартака» по случаю своего ухода из клуба.

«Дорогие болельщики! Настал тот день, который, хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы вас в моём сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды за эти прекрасные семь лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок», — написал игрок в своём Instagram.

Он также поблагодарил всех, кто работал с ним в клубе, и пожелал красно-белым новых успехов.

«Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка — самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех и все за одного!» — добавил Боккетти.

Сальваторе Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года после перехода из «Рубина». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча во всех турнирах.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Боккетти.