Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты
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«Моя мечта сбылась, я всегда хотел играть в гранде европейского и португальского футбола. Сейчас я очень счастлив. И я, и клуб хотели этого перехода. Впереди много работы, рассчитываю забить много голов и помочь команде завоёвывать трофеи», — цитирует Зе Луиша пресс-служба португальского клуба.
В прошлом сезоне, выступая за московский «Спартак», нападающий из Кабо-Верде провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей.
Ранее «Порту» объявил о переходе Зе Луиша.