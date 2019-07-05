Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».

«Моя мечта сбылась, я всегда хотел играть в гранде европейского и португальского футбола. Сейчас я очень счастлив. И я, и клуб хотели этого перехода. Впереди много работы, рассчитываю забить много голов и помочь команде завоёвывать трофеи», — цитирует Зе Луиша пресс-служба португальского клуба.

В прошлом сезоне, выступая за московский «Спартак», нападающий из Кабо-Верде провёл 36 матчей, в которых забил 14 мячей.

Ранее «Порту» объявил о переходе Зе Луиша.