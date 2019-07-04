Дьяченко и Путинцева потерпели поражение на старте парного турнира Уимблдона
Россиянка Виталия Дьяченко и представительница Каахстана Юлия Путинцева проиграли Алиции Росольской из Польши и Астре Шарме из Австралии в матче круга третьего в сезоне Уимблдона — турнира серии Большого шлема — в парном разряде.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 3:6.
В следующем раунде польско-австралийский дуэт сыграет с немкой Анной-Леной Грёнефельд и голландкой Деми Схурс.
Ранее Андрей Рублёв уступил Сэму Куэрри во втором круге Уимблдона.
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