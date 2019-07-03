Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД
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- РИА Новости
«РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков.
Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и «Новатэк».
«Есть много вопросов, которые мы можем сдвинуть с мёртвой точки. Изменить систему, которая на выходе даст позитив сборной», — добавил Дюков.
Ранее совладелец компании «Новатэк», а также глава попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон прокомментировал первое заседание попечительского совета РФС.