Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнёром РФС.

«РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков.

Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и «Новатэк».

«Есть много вопросов, которые мы можем сдвинуть с мёртвой точки. Изменить систему, которая на выходе даст позитив сборной», — добавил Дюков.

Ранее совладелец компании «Новатэк», а также глава попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон прокомментировал первое заседание попечительского совета РФС.