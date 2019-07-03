Эксперт назвал фаворита в матче за Суперкубок России

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Экс-футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» назвал фаворита в матче за Суперкубок России.
Эксперт назвал фаворита в матче за Суперкубок России
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«Это серьёзный турнир, в котором встречаются чемпион и обладатель Кубка страны, команды будут играть за свой престиж. Конечно, и у «Зенита», и у «Локомотива» есть определённые проблемы, но мне кажется, что шансы нашей команды выше», — заявил он.

Как пояснил эксперт, у «Локомотива» есть лидеры, но есть и определённые сложности с составом, а у «Зенита» кадровая ситуация более понятна — есть костяк, завоевавший чемпионство в прошлом сезоне.

Матч пройдёт в субботу, 6 июля.

Ранее экс-наставник полузащитника Дениса Глушакова по дублю «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе с ФАН прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».

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