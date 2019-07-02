Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»
  • ©spartak.com

«Жалко, что уходят такие игроки. Зе Луиш — ведущий игрок «Спартака», один из лучших нападающих в РПЛ. Очень много пользы принёс команде. Это потеря для «Спартака». Зе Луиша не стоило отпускать, как и Квинси Промеса», — приводит слова Рейнгольда «Чемпионат».

Он отметил, что пока что не видит игрока, способного заменить Зе Луиша в «Спартаке».

«Лично для меня уход такого футболиста — громадная потеря. Он профессионально относился к своей работе, был помощником, примером для подражания», — добавил эксперт.

28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матчей за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.

Ранее Зе Луиш заявил, что гордится тем, что играл за «Спартак».

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