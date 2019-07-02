Зе Луиш: горжусь, что играл за «Спартак»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свой переход в португальский футбольный клуб «Порту».
Зе Луиш: горжусь, что играл за «Спартак»
  • Reuters

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!» — приводит слова Зе Луиша пресс-служба красно-белых.

28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матчей за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.

Ранее «Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту».

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