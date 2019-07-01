Вторая ракетка мира Осака потерпела поражение на старте Уимблдона
- йAFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
В следующем раунде Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии, которая победила Игу Свёнтек из Польши.
Осака является второй ракеткой мира, действующей победительницей двух турниров Большого шлема — US Open и Australian Open.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Паоло Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона.