Вторая ракетка мира Осака потерпела поражение на старте Уимблдона

Японская теннисистка Наоми Осака проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

В следующем раунде Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии, которая победила Игу Свёнтек из Польши.

Осака является второй ракеткой мира, действующей победительницей двух турниров Большого шлема — US Open и Australian Open.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Паоло Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона.