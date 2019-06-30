Гимнаст Белявский получил золото ЕИ-2019 из рук президента МОК Баха

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял участие в церемонии награждения призёров соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на коне на Европейских играх 2019 года в Минске. Победителем стал россиянин Давид Белявский.
Гимнаст Белявский получил золото ЕИ-2019 из рук президента МОК Баха
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Бах наградил всех призёров в упражнениях на коне, которыми, помимо 27-летнего россиянина, стали украинец Олег Верняев, и белорус Андрей Лиховицкий, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.

Глава МОК прибыл в Минск, чтобы посетить церемонию закрытия Европейских игр, а также ряд соревнований заключительного дня.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке на Европейских играх — 2019.

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