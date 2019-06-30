Гимнаст Белявский получил золото ЕИ-2019 из рук президента МОК Баха
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Бах наградил всех призёров в упражнениях на коне, которыми, помимо 27-летнего россиянина, стали украинец Олег Верняев, и белорус Андрей Лиховицкий, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.
Глава МОК прибыл в Минск, чтобы посетить церемонию закрытия Европейских игр, а также ряд соревнований заключительного дня.
Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке на Европейских играх — 2019.