Гимнаст Белявский получил золото ЕИ-2019 из рук президента МОК Баха

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял участие в церемонии награждения призёров соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на коне на Европейских играх 2019 года в Минске. Победителем стал россиянин Давид Белявский.

Как сообщает РИА Новости, Бах наградил всех призёров в упражнениях на коне, которыми, помимо 27-летнего россиянина, стали украинец Олег Верняев, и белорус Андрей Лиховицкий, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.

Глава МОК прибыл в Минск, чтобы посетить церемонию закрытия Европейских игр, а также ряд соревнований заключительного дня.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке на Европейских играх — 2019.