Гимнаст Белявский завоевал золото ЕИ-2019 в упражнениях на коне

Россиянин Давид Белявский занял первое место в индивидуальных соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на коне на Европейских играх 2019 года в Минске.

РИА Новости

По итогам своего выступления 27-летний Белявский набрал 15,033 балла. Серебро завоевал украинец Олег Верняев, а бронзу — белорус Андрей Лиховицкий. Ранее сообщалось, что велогонщица Тамара Дронова завоевала бронзу в пасьюте на Европейских играх — 2019.