Гимнаст Белявский завоевал золото ЕИ-2019 в упражнениях на коне

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Россиянин Давид Белявский занял первое место в индивидуальных соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на коне на Европейских играх 2019 года в Минске.
Гимнаст Белявский завоевал золото ЕИ-2019 в упражнениях на коне
  • РИА Новости

По итогам своего выступления 27-летний Белявский набрал 15,033 балла.

Серебро завоевал украинец Олег Верняев, а бронзу — белорус Андрей Лиховицкий.

Ранее сообщалось, что велогонщица Тамара Дронова завоевала бронзу в пасьюте на Европейских играх — 2019.

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