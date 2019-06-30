Гимнаст Белявский завоевал золото ЕИ-2019 в упражнениях на коне
Россиянин Давид Белявский занял первое место в индивидуальных соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на коне на Европейских играх 2019 года в Минске.
- РИА Новости
По итогам своего выступления 27-летний Белявский набрал 15,033 балла.
Серебро завоевал украинец Олег Верняев, а бронзу — белорус Андрей Лиховицкий.
Ранее сообщалось, что велогонщица Тамара Дронова завоевала бронзу в пасьюте на Европейских играх — 2019.
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