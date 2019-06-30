СМИ: «Динамо» не может договориться о контракте с футболистом «Ромы» Жерсоном

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Московский футбольный клуб «Динамо» не может договориться о контракте с бразильским полузащитником «Ромы» Жерсоном Сантосом.

Как сообщает Football Italia, руководство бело-голубых договорилось о трансфере с итальянцами, но сам игрок пытается на данный момент получить более выгодные условия контракта.

Отмечается, что хавбек не решил окончательно, хочет ли переехать в Москву. 

В прошлом сезоне бразилец выступал за «Фиорентину» на правах аренды. За 40 матчей во всех турнирах Жерсон забил три мяча и отдал четыре результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило «Роме» €13 млн за переход Жерсона.

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