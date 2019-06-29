Сборная России завоевала 12 медалей в восьмой день Европейских игр — 2019
- Давид Белявский (Россия), завоевавший золотую медаль в индивидуальном многоборье спортивной гимнастики среди мужчин на II Европейских играх в Минске
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
По итогам восьмого дня соревнований россияне стали обладателями 12 медалей, среди которых шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.
Теперь в активе национальной команды 93 награды: 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых.
Второе место в общем зачёте занимает Белоруссия (22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей). Тройку замыкает сборная Италии (11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей).
Ранее Денис Дмитриев занял третье место на велотреке в спринте на ЕИ-2019.