Сборная России завоевала 12 медалей в восьмой день Европейских игр — 2019

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Сборная России сохранила своё лидерство в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
Сборная России завоевала 12 медалей в восьмой день Европейских игр — 2019
  • Давид Белявский (Россия), завоевавший золотую медаль в индивидуальном многоборье спортивной гимнастики среди мужчин на II Европейских играх в Минске
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По итогам восьмого дня соревнований россияне стали обладателями 12 медалей, среди которых шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.

Теперь в активе национальной команды 93 награды: 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых.

Второе место в общем зачёте занимает Белоруссия (22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей). Тройку замыкает сборная Италии (11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей).

Ранее Денис Дмитриев занял третье место на велотреке в спринте на ЕИ-2019.

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