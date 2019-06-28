Саленко заявил, что не видел сына шесть лет из-за конфликта России и Украины

Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1994 года в составе сборной России Олег Саленко рассказал о проблемах в общении с сыном из-за политической ситуации.

«Сын до сих пор живёт в Санкт-Петербурге. Сейчас общаемся по скайпу. В последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись. Но он уже взрослый, работает. А августе ему будет 23, может, соберусь и приеду. К тому же и друзья по «Зениту» зовут побегать и пообщаться», — приводит слова Саленко «Чемпионат».

Он также рассказал, что общение с представителями российских СМИ не создаёт ему никаких проблем.

«А вообще, мои знакомые, имеющие отношение к политике, ездят в Россию и занимаются тем, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась», — добавил прославленный футболист.

49-летний Саленко на клубном уровне играл за такие клубы, как санкт-петербургский «Зенит», киевское «Динамо», испанские «Логроньес», «Кордова» и «Валенсия», шотландский «Рейнджерс», турецкий «Истамбулспор», а также польский «Щецин».

В его активе одна игра за сборную Украины, три — за сборную СССР и восемь — за национальную команду России, в составе которой он выступил на ЧМ-1994 в США, став лучшим бомбардиром команды и установив рекорд — пять мячей в одном матче.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявило о переходе защитника сборной Украины Ордеца.