Фехтовальщица Дериглазова: проигрыш на последнем чемпионате мира до сих пор не даёт покоя

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Инна Дериглазова рассказала, что до сих пор переживает из-за неудачного выступления на прошлогоднем чемпионате мира.
Фехтовальщица Дериглазова: проигрыш на последнем чемпионате мира до сих пор не даёт покоя
  • © РИА Новости

«Мне тот проигрыш на чемпионате мира не даёт покоя до сих пор. Наверное, так и будет продолжаться, пока не выступлю на нём успешно. Я переживала, пересматривала свой бой, думала с тренером, в чём заключались ошибки. Но это спорт — весь сезон побеждала, а тут проиграла. Так бывает. От этого было обидно. Но надеюсь, что теперь всё получится, и верю в свои силы», — сказала Дериглазова в интервью RT.

Ранее спортсменка оценила своё выступление на чемпионате Европы.

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