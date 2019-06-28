Кафанов считает, что Сафонов сможет выйти на один уровень с Акинфеевым
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- РИА Новости
«Сафонов очень талантливый парень. У него есть задатки, чтобы стать большим вратарём. Уверен, что Сафонов сможет дорасти до уровня Акинфеева. Дело не только в физических данных, Матвей обладает сильным характером, устойчивой психикой и уверен в себе. Но одно дело дойти до вершины, и другое — на ней удержаться. Вопрос, как долго он сможет держать высокую планку», — цитирует Кафанова Sportbox.
Также тренер вратарей «Ростова» выразил надежду, что звёздная болезнь обойдёт Сафонова стороной.
Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Гилерме стал обладателем приза «Вратарь года» имени Яшина.