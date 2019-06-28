Кафанов считает, что Сафонов сможет выйти на один уровень с Акинфеевым

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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать сильным футболистом.
Кафанов считает, что Сафонов сможет выйти на один уровень с Акинфеевым
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сафонов очень талантливый парень. У него есть задатки, чтобы стать большим вратарём. Уверен, что Сафонов сможет дорасти до уровня Акинфеева. Дело не только в физических данных, Матвей обладает сильным характером, устойчивой психикой и уверен в себе. Но одно дело дойти до вершины, и другое — на ней удержаться. Вопрос, как долго он сможет держать высокую планку», — цитирует Кафанова Sportbox.

Также тренер вратарей «Ростова» выразил надежду, что звёздная болезнь обойдёт Сафонова стороной.

Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Гилерме стал обладателем приза «Вратарь года» имени Яшина.

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