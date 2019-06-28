Рапиристка Дериглазова оценила своё выступление на ЧЕ

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Российская фехтовальщица Инна Дериглазова оценила своё выступление на чемпионате Европы в Дюссельдорфе, где она стала серебряным призёром личного турнира и победителем командного.
Рапиристка Дериглазова оценила своё выступление на ЧЕ
  • © РИА Новости

«Серебро для меня — это и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке Элизе Ди Франчиске. Надо было проявить терпение, чтобы её переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы: сделаю для себя выводы и буду более серьёзно относиться к поединкам с ней», — сказала Дериглазова в интервью RT.

Она также оценила победное выступление сборной России в командном турнире.

«Здесь мы просто блестяще выступили, победили итальянок и француженок. У нас был хороший сплочённый коллектив. Девочки все друг за друга болели и переживали. Если у одной что-то не пошло, то другая смело выходила на замену. Впечатления от этого положительные, но расслабляться не стоит», — добавила спортсменка.

Ранее Дериглазова рассказала, за что ей было обидно во время летних Олимпийских игр в 2016 году.

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