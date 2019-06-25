Влашич рассказал о травме, полученной на молодёжном ЧЕ
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«Соперник сделал подкат, мне не удалось избежать контакта, в результате я вывернул лодыжку. Именно с ней я ранее испытывал проблемы и из-за подобного повреждения пропустил несколько игр ЦСКА. Ничего страшного не случилось, у меня небольшой ушиб. Я хотел покинуть поле при помощи врачей, но судья попросил меня лечь на носилки, поэтому со стороны всё выглядело серьёзнее, чем было на самом деле», — цитирует футболиста Tportal.hr.
21-летний хорватский футболист Никола Влашич последний сезон провёл в ЦСКА по арендному соглашению с британским «Эвертоном», после чего московский клуб выкупил контракт игрока.
Ранее футболист ЦСКА Щенников получил травму.