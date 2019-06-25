Влашич рассказал о травме, полученной на молодёжном ЧЕ

Футболист московского ЦСКА и молодёжной сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что вывернул лодыжку в матче группового этапа чемпионата Европы против Англии (3:3), однако травма оказалась не слишком серьёзной.

«Соперник сделал подкат, мне не удалось избежать контакта, в результате я вывернул лодыжку. Именно с ней я ранее испытывал проблемы и из-за подобного повреждения пропустил несколько игр ЦСКА. Ничего страшного не случилось, у меня небольшой ушиб. Я хотел покинуть поле при помощи врачей, но судья попросил меня лечь на носилки, поэтому со стороны всё выглядело серьёзнее, чем было на самом деле», — цитирует футболиста Tportal.hr.

21-летний хорватский футболист Никола Влашич последний сезон провёл в ЦСКА по арендному соглашению с британским «Эвертоном», после чего московский клуб выкупил контракт игрока.

Ранее футболист ЦСКА Щенников получил травму.