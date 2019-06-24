СМИ: Тренерский штаб «Спартака» пополнил новый специалист по физподготовке

Сербский специалист по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошёл в тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак».

Как сообщает Sport24, Чепзанович вместе с командой прибыл на сбор в Австрию.

Тренер до этого работал в таких коллективах, как сербские «Црвена Звезда» и «Хайдук», бельгийский «Андерлехт», греческий «Олимпиакос», российский «Краснодар» и казахстанский «Тобол».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место.

Ранее футболист Денис Глушаков описал «Спартак» тремя словами.