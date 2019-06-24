Алипов и Семьянова завоевали бронзовые медали Европейских игр в стендовой стрельбе

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Россияне Алексей Алипов и Дарья Семьянова заняли третье место в соревнованиях смешанных команд по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» на Европейских играх 2019 года в Минске.
Алипов и Семьянова завоевали бронзовые медали Европейских игр в стендовой стрельбе
  • РИА Новости

Российские стрелки победили итальянцев Валерио Грацини и Сильвану Станко со счётом 45:43.

Ранее стрелок Сергей Каменский завоевал серебро Европейских игр — 2019.

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