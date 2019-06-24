Комиссар НХЛ о Кубке мира по хоккею: мы соберёмся и найдём решение, которое устроит всех

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказал мнение о ситуации вокруг проведения Кубка мира по хоккею.

«Кубок мира — прекрасное событие. Мы более двух лет работаем над его организацией. Мы все хотим создать международный календарь, но для танго нужны двое. Необходимо участие всех сторон», — приводит слова Беттмэна ESPN.

Он отметил, что Кубок мира может стать отличным событием, особенно если НХЛ не примет участия в Олимпиаде-2022.

«В конечном итоге мы соберёмся и найдём решение, которое устроит всех», — добавил комиссар НХЛ.

17 января стало известно, что НХЛ и NHLPA приняли решение не проводить Кубок мира в 2020 году.

Ранее сообщалось, что глава NHLPA назвал возможную дату проведения турнира.