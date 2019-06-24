Сбор российских биатлонистов в Сочи может быть отменён

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что запланированный на август сбор команды в Сочи находится под вопросом.
Сбор российских биатлонистов в Сочи может быть отменён
  • РИА Новости

По словам Хованцева, которые передаёт Sports.ru, это связано с тем, что у стрельбища и оружейной комнаты закончился срок действия лицензии.

«Сейчас вопрос решают. Надо всё согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник — много моментов. Других горных баз в России нет», — заявил специалист.

Он добавил, что в качестве запасного варианта для сбора рассматривается итальянский Антхольц.

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