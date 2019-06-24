Сбор российских биатлонистов в Сочи может быть отменён
- РИА Новости
По словам Хованцева, которые передаёт Sports.ru, это связано с тем, что у стрельбища и оружейной комнаты закончился срок действия лицензии.
«Сейчас вопрос решают. Надо всё согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник — много моментов. Других горных баз в России нет», — заявил специалист.
Он добавил, что в качестве запасного варианта для сбора рассматривается итальянский Антхольц.
Ранее сообщалось, что Логинов пока не подписал договор с СБР.