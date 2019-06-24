МОК заключил спонсорские соглашения на $3 млрд

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорские соглашения до 2032 года на общую сумму $3 млрд.
МОК заключил спонсорские соглашения на $3 млрд
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МОК речь идёт о контрактах с американской компанией по производству и дистрибуции напитков Coca-Cola и китайской компанией по производству молочных продуктов China Mengniu Dairy.

«Это долгосрочное соглашение является ещё одним подтверждением актуальности и стабильности Олимпийских игр в эти времена неопределённости», — заявил глава МОК Томас Бах.

Таким образом, партнёрство МОК с Coca-Cola продлится до 104 лет. Американская компания является самым продолжительным постоянным спонсором Игр.

По информации издания  The Financial Times, сумма сделки составляет порядка $3 млрд.

Ранее сообщалось, что МОК открыл новую штаб-квартиру организации в Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить