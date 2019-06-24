МОК заключил спонсорские соглашения на $3 млрд

Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорские соглашения до 2032 года на общую сумму $3 млрд.

Как сообщает пресс-служба МОК речь идёт о контрактах с американской компанией по производству и дистрибуции напитков Coca-Cola и китайской компанией по производству молочных продуктов China Mengniu Dairy.

«Это долгосрочное соглашение является ещё одним подтверждением актуальности и стабильности Олимпийских игр в эти времена неопределённости», — заявил глава МОК Томас Бах.

Таким образом, партнёрство МОК с Coca-Cola продлится до 104 лет. Американская компания является самым продолжительным постоянным спонсором Игр.

По информации издания The Financial Times, сумма сделки составляет порядка $3 млрд.

Ранее сообщалось, что МОК открыл новую штаб-квартиру организации в Швейцарии.