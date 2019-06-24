Сборные Мексики и Канады вышли в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

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Сборные Мексики и Канады по футболу пробились в раунд плей-офф Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.
Сборные Мексики и Канады вышли в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ
  • Reuters

Это стало известно после победы Мексики над сборной Мартиники со счётом 3:2, а также разгромной победы Канады над Кубой — 7:0 в заключительных матчах группового этапа.

Таким образом, команда Мексики заняла первое место в группе A, набрав 9 очков, а Канада стала второй с 6 очками.

Остальные участники четвертьфиналов определятся позднее.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки — 2019.

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